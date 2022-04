La Garde royale distribue des repas du ftour au profit de familles dans le besoin

En exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’État-major général des Forces armées royales, la Garde royale organise, au cours du mois sacré de Ramadan 1443, la distribution quotidienne de 4 150 repas du ftour au profit des familles nécessiteuses.

Dans un communiqué, la Garde royale précise que cette opération se déroule au niveau de huit sites dans les provinces de Benslimane, un site à Benslimane et un autre à Bouznika ; Fahs-Anjra, un site à Ksar Sghir et un autre à Khmis Anjra ; Kelâa des Sraghna, deux sites à Kelâa des Sraghna ; Moulay Yaacoub, un site à Douiyet à la commune Moulay Yaacoub et de Sefrou, un site à Sefrou.

Les cadres de la Garde royale veillent au bon déroulement de l’opération de distribution qui s’effectue avec l’aide des représentants de l’autorité locale dans tout le respect des mesures d’hygiène et du protocole sanitaire conte Covid-19 en vigueur.