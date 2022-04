Tendrara : Sound Energy publie une mise à jour opérationnelle et stratégique

La société de transition énergétique britannique Sound Energy a publié ce jeudi une mise à jour opérationnelle et stratégique suite à la notification de démarrage délivrée à Italfluid en février dernier.

Italfluid, a ainsi confirmé l'émission de bons de commande pour les ensembles de traitement et de liquéfaction du gaz ainsi que pour le réservoir de stockage du gaz naturel liquéfié (GNL). De plus, les activités de préparation du site de Tendrara ont commencé et se poursuivent, tandis que l’ingénierie progresse conformément au calendrier du projet, indique le communiqué.

Dans le même temps, Sound Energy a annoncé que la sélection des entrepreneurs d'ingénierie pour l'assurance de l'écoulement, les conduites d'écoulement et l'ingénierie du propriétaire touchait à sa fin alors que le champ d'application de l'entretien de la tête de puits a été finalisé et devrait commencer dans les six prochains mois.

Petroleum Equipment Supply Engineering Company Limited a aussi obtenu le contrat afin d’entreprendre l'inspection programmée et l'entretien de routine des assemblages de l'arbre de Noël de la tête de puits sur TE-6 et TE-7.

Les six prochains mois seront marqués notamment par l’achèvement de l'amélioration de la route d'accès au site et le début du processus d'approvisionnement en conduites d'écoulement et en équipement connexe. Italfluid pour sa part devrait clore l'ingénierie préliminaire, passer les bons de commande restants pour l’équipement et terminer la préparation du site et commencer les travaux de génie civil.

La société a également réévalué le vaste portefeuille d'exploration dans les permis d'exploration de Greater Tendrara et d'Anoual entourant la concession de production de Tendrara, alors que la priorité de sa stratégie de monétisation du gaz se centrait jusqu’alors autour du développement progressif du TE-5 Horst, la concession de production de Tendrara.

Quant à la mise à jour stratégique, la Sound Energy Sustainables Limited est en discussion avec les un certain nombre d'agriculteurs marocains de taille industrielle à proximité des permis d'exploration de la société à Sidi Moktar afin d'évaluer la fourniture de 4,3 MW d'électricité solaire afin de remplacer l'électricité produite par le réseau à base de carbone.