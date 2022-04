Maroc : Des résultats promoteurs pour la mine de Zgounder du Canadien Aya Gold & Silver

La société canadienne cotée en bourse, Aya Gold & Silver Inc, qui se concentre sur l'exploitation, l'exploration, l'acquisition et le développement de gisements d'argent et d'or, a annoncé cette semaine les résultats de forage de son programme d'exploration à la mine d'argent Zgounder à l’est d’Agadir. Dans un communiqué, elle précise que les résultats révèlent une concentration d’argent de 1 039 grammes par tonne (g/t) de terre traitée dans la zone «T28-21-1988-272» de la mine.

L’entreprise évoque une «augmentation de la zone de production sous les niveaux de 2 000 mètres et de 1 975 mètres, y compris le puits T28-21-1988-272 qui a intercepté 1 039 g/t d’argent sur 26,4 mètres». «Le puits T28-21-R2-1988-664 a intercepté 1 492 g/t d’argent sur 4,8 mètres. Le puits T28-21-1988-275 a intercepté 1 564 g/t d’argent sur 3,6 mètres et 315 g/t d’argent sur 1,2 mètre», indique-t-elle.

«Nous sommes très heureux des résultats d’aujourd’hui, qui contribueront de façon significative à notre prochaine estimation des ressources. Notre programme de forage continue d’avoir un succès formidable», a confié Benoit La Salle, président-directeur général de la société, cité par le communiqué. Le responsable a évoqué une «minéralisation importante de l’argent sur 26 mètres à côté des chantiers miniers actuels».

En juin dernier, la société canadienne avait obtenu sept nouveaux permis d'exploration au Maroc, qui devait augmenter sa position au sein de ses propriétés régionales de Zgounder et d'Azegour d'environ 40%.