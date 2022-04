Douze primés aux Olympiades nationales de mathématiques, physique, biologie et chimie

Un total de 12 étudiantes et étudiants ont été primés lors des Olympiades nationales de mathématiques, physique, biologie et chimie de l'année 2022, organisées du 3 au 6 avril par le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, à l'École de gestion industrielle (EMINES) relevant de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et au lycée Tamayouz de Benguérir.

L’élève Adam El Kharraz (Tanger-Tétouan-Al Hoceima) a remporté la première place lors des Olympiades nationales de mathématiques 2022, suivi par Mouad El Noua, participant au nom de la même région au deuxième rang. Complétant le podium, Saad Chaairi (Guelmim-Oued Noun) a obtenu la troisième place.

En physique, Moad Al Mansori (Rabat-Salé-Kénitra) a remporté le premier rang, suivi par Wasel Ben Yahia (Tanger-Tétouan-Al Hoceima) tandis que la troisième place a été décernée à Salma Aasha (Rabat-Salé-Kénitra).

En biologie, Imad Idris (Casablanca-Settat) s’est adjugé la première place du podium, suivi par Anwar El Kamrani (Marrakech-Safi) et de Sawsan Al Anki, représentante de Rabat-Salé-Kénitra.

Dans la catégorie de la chimie, Mariam Daoui (Marrakech-Safi) a remporté la première place, suivie par Hossam Hamimed (Tanger-Tétouan-Al Hoceima) et Abdallah Al Hazmi (Casablanca-Settat).

Ces lauréats sont éligibles pour participer au Concours général des sciences et techniques 2022, dans le domaine scientifique dans lequel ils ont été couronnés à l'Olympiade nationale, ajoute-t-on. Le Concours général des sciences et techniques 2022 est organisé par le ministère en coopération avec l’Académie Hassan II des sciences et techniques. Il est prévu au cours du mois de juillet prochain.