Maroc : Les stocks de diesel et de gaz butane ne couvrent que 26 jours

La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali. / DR

Les stocks marocains de diesel et de gaz butane ne couvrent que 26 jours des besoins de consommation intérieure au 11 avril, soit moins de la moitié de la période requise de 60 jours, a reconnu, mercredi, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali. Le diesel et le butane représentent 79% des 11,2 millions de tonnes de produits pétroliers que le Maroc a consommés en 2021, a-t-elle rappelé devant les députés de la nation, écrit l’agence Reuters.

Les réserves de diesel étaient de 437 000 tonnes et de gaz butane de 191 000 tonnes seulement au 11 avril, a-t-elle ajouté, notant que la constitution de stocks est confrontée au défi de la hausse des prix en raison des retombées de la guerre en Ukraine.

Reuters indique que le gouvernement se coordonne avec le secteur privé pour augmenter la capacité des réserves de pétrole de 550 000 tonnes à 1,8 million de tonnes d'ici 2023, pour un investissement total de 2 milliards de dirhams.

Le Maroc subventionne le gaz de cuisine mais pas le diesel et l'essence, bien que le gouvernement ait offert récemment des subventions au diesel aux opérateurs de transport tels que les camionneurs et les chauffeurs de taxi, pour atténuer l'impact de la flambée des prix. Il prévoit également l'indexation du coût du transport sur les prix du carburant, après une série de protestations des camionneurs et des chauffeurs de taxi.

Le Maroc importe l'essentiel de ses besoins en pétrole raffiné depuis la fermeture de sa seule raffinerie Samir en 2015.