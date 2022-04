Du gaz naturel a été découvert dans 40 puits forés au Maroc depuis 2000

La directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, a indiqué, mercredi à Rabat, que 67 puits ont été forés au Maroc par 11 sociétés au cours de la période 2000-2022, dont 40 ont révélé la présence de quantités de gaz naturel.

Intervenant devant la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre des représentants, Mme Benkhadra a précisé que ces découvertes, bien que de petite taille, sont économiquement rentables en raison de la disponibilité d'un réseau de gazoducs sur place et d'un marché local.

Mme Amina Benkhadra, a souligné que les découvertes de gaz naturel au Maroc sont concentrées dans 2 bassins de production, celui du Gharb et le celui d'Essaouira (Meskala), et une zone en voie de développement dans le bassin de Tendrara.

Le bassin du Gharb est exploité dans le cadre d'un partenariat entre l'ONHYM (25%) et SDX Energy (75%). Les efforts d'exploration et de forage réalisés dans le cadre de ce partenariat, au cours des 5 dernières années, ont abouti au forage de 22 puits qui ont conduit à 16 découvertes de gaz naturel, et de 14 puits ont été raccordés au réseau de gazoducs de la région.

Pour sa part, le champ de Meskala est considéré comme l'une des découvertes les plus importantes jamais faites au Maroc. Onze puits y ont été forés, ce qui a permis de déterminer la présence de gaz naturel attaché au condensat, commercialisés pour répondre aux besoins des unités de l'OCP à Youssoufia. Ce champ bénéficiera de travaux de développement d'une valeur de 40 millions de dirhams pour financer.

La directrice générale de l'ONHYM a également indiqué que le bassin de Tendrara a connu le forage de 5 puits par l'Office, Sound Energy et Schlumberger, dont 2 ont montré la présence de gaz naturel, expliquant à cet égard qu’un contrat d’exploitation a été conclu pour le développement de la zone.

S’agissant de la zone offshore de Tarfaya Agadir, la responsable a fait part du forage de 7 puits, dont 3 en eaux peu profondes, parmi lesquels deux ont révélé la présence de pétrole lourd et léger, tandis que 4 puits ont été forés en eaux profondes, dont 3 ont révélé des indices de pétrole et de gaz.