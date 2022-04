Tichka Est : Stellar AfricaGold confirme une nouvelle zone aurifère de 1 000 mètres

La société canadienne Stellar AfricaGold Inc a publié ce jeudi les résultats de son programme d'excavation de tranchées dans la zone de la 3e découverte (zone C) du projet aurifère Tichka Est dans la région du Haut Atlas.

Ces résultats encourageants font état d’une teneur en or substantielle sur une longueur de plus d'un kilomètre avec des largeurs minéralisées allant jusqu'à 7 mètres, dont 5,66 grammes d’or par tonnes par tonne de minerai broyé. La découverte porte la direction minéralisée totale des zones A, B et C à plus de 2 200 mètres, précise la société.

La deuxième phase de tranchées intercalaires à l'aide d'outils manuels a été permis de confirmer la continuité de la structure minéralisée et de justifier l'intégration de la zone dans la campagne de forage prévue, indique la société. Ce forage devrait commencer une fois que la route d'accès à Tichka Est sera achevée et que les socles de forage seront alignés.

La collecte de tous les échantillons a été effectuée par deux géologues locaux expérimentés sous la supervision de Yassine Belkabir, directeur de Stellar au Maroc et par le Dr Ali Saquaque, conseiller technique de Stellar pour l'Afrique. Les échantillons ont ensuite été analysés au Laboratoire africain des mines et de l'environnement à Marrakech.

Le projet aurifère Tichka Est, qui comprend sept permis totalisant 82 kilomètres carrés, est situé à environ 80 kilomètres au sud-sud-ouest de Marrakech, une région facilement accessible par la route. Le suivi de quelques fortes anomalies de sédiments de ruisseau signalées par l'ONHYM a conduit Stellar à la découverte de deux structures minéralisées aurifères étendues, désignées zones A et B. La nouvelle zone C a été découverte par Stellar après son propre programme réussi de sédiments de ruisseau 2022 et le suivi de la prospection et des tranchées.