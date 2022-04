France : Des employés musulmans Kéolis ont reçu du porc dans leur casier

Des salariés musulmans de l’entreprise de transport Kéolis à Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret ont été choqués en plein Ramadan le jeudi 7 avril de retrouver de la viande de porc dans leur casier, rapporte L’Echo républicain.

Un premier salarié a donné l’alerte après avoir découvert des tranches de jambon dans son casier et après en avoir informé son responsable, d’autres casiers ont été ouverts avec la même découverte. Au moins 6 salariés auraient été touchés par les actes et l’encadrement de l'entreprise a rapidement tenté de calmer les tensions entre les employés.

«Psychologiquement, ça fait mal. On est là, on essaye de bosser correctement. Je ne vais pas vous dire qu’on se fait cracher dessus mais presque… Le ramadan, on ne le revendique pas. On le fait mais, on travaille. De là à mettre de la viande de porc dans les casiers, c’est vraiment honteux», a déclaré un chauffeur victime de cet acte.

Condamnant ces actes, la direction de Kéolis a rapidement déposé plainte, ce que devraient faire à leur tour les employés qui ont du mal à tourner la page après ce qu’ils ressentent être un acte raciste. «Qu’est-ce qu’on a fait ?», se questionne l’un d’eux.