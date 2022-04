Rabat : Lancement de deux projets panafricains sur la transition énergétique

Deux projets panafricains portant sur le changement climatique et les énergies durables ont été lancés, mardi à Rabat, lors d'un atelier organisé par l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc (AESVT).

Cet atelier, tenu en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable et l’Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA), a offert l'opportunité de débattre des défis et perspectives de la transition énergétique, de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique.

Les discussions se sont articulées autour de l'appui à la société civile environnementale marocaine pour renforcer son positionnement en Afrique, de renforcer les capacités des acteurs marocains et leur compétence en matière de la mise en place de la stratégie bas-carbone post Covid-19, et préparer la participation de la société civile marocaine à la COP 27 en Égypte.

Le premier projet, qui bénéficie du soutien de l'Agence suédoise de développement international (SIDA), a pour objectif d'unifier l'action de l'Afrique pour un développement résilient à l'ère du Covid-19. Il couvre le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Rwanda, le Niger, le Cameroun, la Zambie, le Botswana, le Maroc, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Gabon.

Le second projet porte sur la transition énergétique centrée sur les personnes en Afrique. Il est conduit par la Coalition africaine pour l'accès durable à l'énergie (ACSEA) au Botswana, au Cameroun, au Kenya, au Maroc et au Nigeria.

Pour Saïd Chakri, de l'AESVT, l'objectif est de renforcer les compétences de la société civile et des acteurs locaux en matière de changement climatique et des Objectifs de développement durable (ODD), notant que l'AESVT entend, à travers la diplomatie associative, s'ouvrir sur des compétences africaines, forte des liens de coopération fructueuse tissée depuis plusieurs années.