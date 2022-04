Les Lionnes de l'Atlas dominent la Gambie (6-1) et le Ghana (2-0) en amical

Les Lionnes de l'Atlas ont terminé mardi soir à Rabat leur stage de préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des nations en remportant leurs rencontres contre la Gambie (6-1) et le Ghana (2-0).

Lors de la première rencontre, disputée le 7 avril au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, les Marocaines avaient dominé les Gambiennes de la tête des épaules sur le score de 6 à 1. Les réalisations marocaines ont été inscrites par Yasmin Mrabet à la 10e, Imane Saoud à la 24e, Ayane Roselia à la 33e, Salma Amani à la 62e et 85e et Ghizlane Chebbak à la 68e. L’unique but gambien avait été inscrit par Catherine Jatta à la 83e minute.

Lors de la rencontre contre les Étoiles noires du Ghana, disputée mardi soir au même Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, les Marocaines se sont imposées 2 à 0 sur des réalisations d’Ayane Roselia à la 48e et 75e minute.

نهاية المباراة الودية الثانية بفوز المنتخب الوطني المغربي النسوي بهدفين لصفر أمام منتخب غانا



?FT! It’s another win for ??? ????????? ? this time against Ghana! Good job ??#DimaMaghrib ?? #OneGameOneFamily pic.twitter.com/ko9uOGLSqn — Équipe du Maroc (@EnMaroc) April 13, 2022

Du 2 au 23 juillet, les Marocaines disputeront à domicile la Coupe d’Afrique des nations 2022 dans la poule du Nigeria et de l’Afrique du Sud, après 22 ans d’absence dans la compétition.