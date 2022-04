Une cérémonie en l'honneur de Khalid Bayla, lauréat du 1er prix de l'Enseignant(e) de l'année 2021, a été organisée mardi au siège de la wilaya de la région Casablanca-Settat en présence notamment du wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Saïd Ahmidouche, et le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib.

M. Bayla a remporté ce prix mis en place à l'initiative du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, en partenariat avec la Fondation Zahid et en coordination avec l'Association des amis de l'école publique.

À cette occasion, le wali de la région a remis un ordinateur, un tableau et une attestation de mérite à M. Bayla qui a remporté le prix grâce à son projet de classe qui cible les élèves du primaire. S'exprimant à cette occasion, M. Ahmidouche a indiqué que cette distinction est une fierté pour la région, mettant l'accent sur le rôle pionnier que joue l'enseignant en sensibilisant à l'importance du savoir et de la connaissance, particulièrement au profit de la fille dans les zones éloignées.

Pour sa part, M. Talib s'est dit fier du parcours de M. Bayla, soulignant les efforts consentis par le wali de la région qui accompagne l'Académie dans la dynamisation de ses programmes.

De son côté, M. Bayla a indiqué que cette cérémonie constitue une reconnaissance des efforts des enseignantes et enseignants, ajoutant que cette consécration est le fruit du travail de plusieurs acteurs.

À rappeler que la troisième édition de ce Prix, lancée le 20 mars 2021 à travers la plateforme dédiée oustadasana.com, s'est adressée aux enseignant(e)s du primaire de l'école publique et des établissements Institut de promotion socio-éducative. Quelque 135 candidats et candidates étaient en lice pour ce prix, ayant présenté des projets de classe concernant plus de 5 000 élèves.