Maroc-Espagne : Le PP exige la comparution de Sanchez devant les députés

Le Parti Populaire maintient sa pression sur Pedro Sanchez. La première force de l’opposition au Parlement exige la comparution du chef du gouvernement à la Chambre des représentants, afin qu’il «rende compte des questions abordées lors de sa visite au Maroc», a écrit mardi 12 avril sur Twitter la nouvelle secrétaire général du PP, Cuca Gamarra.

Solicitamos su comparecencia urgente para que dé cuentas de los asuntos abordados en su viaje a Marruecos. https://t.co/vyt3QwSwFW — Cuca Gamarra (@cucagamarra) April 12, 2022

Elle a estimé que «le virage pris par Sanchez sur la politique étrangère, sans le soutien du Parlement, a déjà eu de graves conséquences sur nos relations avec l'Algérie». Une allusion de sa part à l’accord conclu, lundi, entre Alger et Rome, portant sur l’augmentation jusqu’à 40% des exportations du gaz algérien vers l’Italie, soit 30 000 m3 contre seulement 10 000 m3 destinés à l’Espagne via le Medgaz. Avant la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe (GME), qui passe via le Maroc, le voisin du nord bénéficiait de 30 000 m3 de ce produit.

La requête de Mme Gamarra intervient alors que le nouveau coordinateur général du PP, Elías Bendodo a exhorté lundi le gouvernement à expliquer à l’opinion publique les «passages écrits en petits caractères dans la déclaration conjointe» que l'Espagne et le Maroc ont publiée, le jeudi 7 avril, au terme des entretiens entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez.

En faisant pression sur le chef de l’exécutif, le Parti Populaire joue pleinement son rôle de leader de l’opposition. Un rôle que la formation avait déjà assumé l’année dernière lors de l’affaire de l’entrée, en catimini et sous une fausse identité, de Brahim Ghali en Espagne. Pour rappel, les hauts cadres du PP, dont l’ancien président de la formation Pablo Casado, avaient alerté sur les répercussions de l’hospitalisation du chef du Front Polisario à Logroño sur les relations avec le Maroc.