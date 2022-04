L’Université Ibn Tofaïl suspend ses activités pour empêcher une rencontre d’Al Adl Wal Ihsane

La présidence de l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra a annoncé la suspension des cours à l’université et la fermeture de tous ses départements, les 12, 13 et 14 avril, afin d’empêcher une activité estudiantine contre la normalisation avec Israël, organisée par les étudiants d’Al Adl Wal Ihsane.

Dans un communiqué, l’Université précise que la décision intervient après avoir reçu lundi une notification «d’une faction étudiante informant de l’organisation d’une manifestation les 12-13-14 avril 2022 au sein de l’institution». «Il s’est avéré que cette activité a une dimension nationale et est organisée en partenariat avec un corps non-étudiant qui n’a rien à voir avec l’université», a ajouté la même source.

L’université a également justifié sa décision par «la situation épidémiologique du pays et l’état d’urgence sanitaire, et afin d’éviter les tensions que cette rencontre pourrait laisser au sein de l’université, dans l’intérêt de la sécurité de ses étudiants, cadres et installations». Elle a souligné que la décision avait été prise après consultation des responsables des instituts et facultés de l’université.

La faction des étudiants Justice et bienfaisance et l’Association marocaine de soutien aux causes de la Oumma avaient annoncé il y a quelques jours l’organisation du «Forum Al-Qods dans sa cinquième édition» à partir du mardi 12 avril et d’une durée de trois jours à l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra, sous le thème «Pour la patrie, pour la Palestine, tous contre la normalisation». Il était prévu que ce forum accueille des personnalités et des organismes politiques, communautaires et artistiques locaux et internationaux.