EMERGING Mediterranean lance un appel à candidatures pour son 3e cycle de programmes

Le programme EMERGING Mediterranean, soutenu par l’Agence française de développement et le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères, a annoncé ce mardi le lancement de son 3e cycle de programme de soutien aux startups méditerranéennes engagées pour l’innovation positive.

Un appel à candidature en ligne, lancé le 11 avril, se tiendra jusqu’au 15 mai prochain pour sélectionner les 30 startups qui participeront au bootcamp des deux rives, apprend-on d’un communiqué des organisateurs. Ce nouveau temps fort du programme, se constitue de 3 jours de coachings intensifs avec des mentors d’exception dans l’incubateur The Dot à Tunis, du 24 au 26 juin 2022.

Les 12 meilleurs projets seront départagés à l’issu du bootcamp, soit 2 par pays et 2 pépites retenus dans le cadre du parcours «entrepreneuriat féminin». Ces 12 finalistes pitcheront en juillet 2022 devant un jury final, en vue d’être départagées et de devenir lauréates pour leur pays, ou du parcours entrepreneuriat féminin, ajoute le communiqué.

Sur le nouveau parcours entrepreneuriat féminin, Julie Lanckriet-Goerig, directrice des opérations EMERGING Mediterranean, précise que «ce prix sera remis à un porteur de projet -une femme ou un homme- qui aura démontré un engagement particulièrement fort en faveur des femmes méditerranéennes ou de l’entrepreneuriat féminin en Méditerranée».

Le package remporté par les lauréats comprend un accompagnement technique personnalisé via des sessions de mentorat individuel, un accompagnement média, une intégration au programme du social & inclusive business camp, une prise en charge de la venue de la startup à Marseille pour participer au Sommet EMERGING Valley 2022 en novembre prochain, ainsi qu’une bourse de 5 000 euros.

Lancé en 2020, EMERGING Mediterranean est un programme d’accélération destiné aux entrepreneurs et entrepreneuses à forts impacts sociaux et environnementaux de la rive sud de la Méditerranée (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) engagés sur les thèmes de l’e-santé, l'agritech, la mobilité, l’edutech, l’environnement, l’économie sociale et solidaire ou l’entrepreneuriat féminin.

Au Maroc, EMERGING Mediterranean s’appuie depuis 2020 sur les experts partenaires de Technopark, LaStartupFactory et le P-Curiosity LAB de l’OCP, précise le communiqué.