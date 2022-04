Espagne : Des victimes du terrorisme demandent au Polisario de reconnaître sa responsabilité

L’Association canarienne des victimes du terrorisme (ACAVITE) appelle le Polisario à reconnaître sa responsabilité dans l’assassinat et l’enlèvement de plus de 300 citoyens espagnols. L’ONG exige du mouvement séparatiste de réparer les victimes de ses actes, commis durant les années 70 et 80, rapporte un média ibérique

L’ACAVITE a condamné, dans un communiqué, les partis ayant voté, le jeudi 7 avril à la plénière de la Chambre des représentants, une proposition non-contraignante dénonçant le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Ils ont agi «d’une manière irresponsable» en faveur d'une «propagande» appelant «à l’établissement d’un Etat en faillite au Sahara occidental», estime l'association qui assure que les formations politiques ayant appuyé «les contradictions du Polisario ont humilié les victimes espagnoles du terrorisme du Polisario».

Les revendications portées par l’Association canarienne des victimes du terrorisme, depuis sa création en 2006, ont trouvé écho auprès du Parti Ciudadanos. Le 6 avril, le député Miguel Gutiérrez de cette formation de centre-droit a qualifié, depuis la tribune de la Chambre des représentants, le Front Polisario de «groupe terroriste».