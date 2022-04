Carburants : Les distributeurs menacent de mener une grève nationale

Après la colère des professionnels du transport, c’est au tour des distributeurs de carburants de menacer de paralyser le secteur par une grève nationale, dans le sillage de la flambée des prix. Dans un communiqué, la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de services au Maroc a ainsi appelé ses adhérents à se préparer pour une grève nationale globale.

Les distributeurs prévoient de répondre ainsi «au cas où le gouvernement continue d'ignorer» leurs revendications et s'il continue de «fermer les porte du dialogue» et les «exclure de la participation à la proposition de solutions pouvant contribuer à atténuer la flambée des prix du carburant». La Fédération nationale a pointé l’ignorance, par le gouvernement, de son appel concernant les prix élevés du carburant et l'incapacité des stations-service à suivre le rythme des augmentations, ainsi que le refus du ministère de tutelle de rencontrer les professionnels pour lancer un dialogue.

Les distributeurs appellent aussi le ministère de l'Économie et des finances à exonérer les professionnels de l'impôt qui est calculé en fonction du nombre de transactions, notant que ce chiffre a enregistré une hausse compte tenu de la hausse des prix des carburants, alors que la marge bénéficiaire reste stable, que les prix augmentent ou diminuent.