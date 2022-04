Ramadan : 2M leader avec 55,2% de part d’audience en prime time pour la première semaine

La deuxième chaîne nationale 2M a conclu la première semaine du mois sacré en s’accaparant 55,2% de parts d’audience (PDA) pour les programmes diffusés en prime time et 39,8% de PDA pendant la journée. Elle continue ainsi «sur sa lancée exceptionnelle depuis le premier jour du mois de Ramadan et consolide sa vocation en tant que média fédérateur», indique-t-elle dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, 2M s’est largement imposée durant la tranche ftour, affichant des taux d’audience exceptionnels pour plusieurs programmes, pour la première semaine du Ramadan. En effet, depuis le début du mois sacré, la 7ème saison de la caméra cachée «Mchiti Fiha» réunit quotidiennement plus de 10 millions de téléspectateurs. Ils sont tout aussi nombreux à suivre les aventures de la sitcom «Zankat Saada», sans oublier la série «Ti Ra Ti» du grand Hassan El Fed regardée, en moyenne, par 9 millions de téléspectateurs.

La fiction ne déroge pas à la règle, poursuit la chaîne d’Ain Sbaâ, rappelant qu’ «Al Maktoub», série événement, «connait un succès inédit et enregistre des records d’audience jour après jour», alors que son «épisode 8 est, à ce jour, le plus regardé dans l’histoire des séries produites par 2M, avec un taux moyen (TM) record de 30%».

Après avoir capté l’attention de près de 7 millions et demi de téléspectateurs au premier jour de sa diffusion, «Al Maktoub» a réussi à fidéliser 9 635 000 téléspectateurs, dimanche 10 avril 2022, ajoute le communiqué. Largement plébiscité par les spectateurs mais aussi par la critique pour son scénario pertinent, les phénomènes de société qu’elle aborde et l’excellente performance des acteurs, «Al Maktoub» s’est aussi hissée en tête des tendances YouTube Maroc depuis la première journée du Ramadan, totalisant plus de 16 millions de vues à date du lundi 11 avril.