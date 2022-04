Maroc-Espagne : Les lignes maritimes ouvertes ce mardi pour les passagers sans véhicules

L'Autorité portuaire de la baie d'Algésiras, qui gère le Port d'Algésiras et le Port de Tarifa, a indiqué ce lundi que les lignes maritimes reliant le port d’Algésiras à Tanger-Med et le Port de Tarifa à celui de Tanger ville démarreront ce mardi 12 avril à 9h.

Sur sa page Facebook, l’autorité portuaire a précisé que ces lignes, qui démarrent à 9h du matin, seront accessibles uniquement aux passagers sans véhicules ou effectuant la traversée à bord de bus. Quant aux passagers avec véhicules, le lancement se fera lundi 18 avril, poursuit la même source.

L’autorité portuaire espagnole rappelle qu’un «passeport vaccinal ou PCR de moins de 72 heures», sont exigés, précisant par ailleurs, que «la ligne Algesiras-Ceuta continuera à fonctionner pour les passagers et les véhicules» et que «la frontière terrestre restera fermée entre Ceuta et le Maroc».

«Seuls les billets fermés à la date et à l’heure doivent être commercialisés. À aucun moment, la capacité d’évacuation de votre flotte ne sera dépassée. De même, les compagnies maritimes doivent respecter les exigences sanitaires transmises par l’autorité sanitaire étrangère», précise, dans une lettre adressée aux compagnies maritimes espagnoles, José Luis Hormaechea Escós, directeur général de l’autorité portuaire.