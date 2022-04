Fiat pourrait faire construire une variante de la Citroën Ami à Kénitra

Après Opel avec sa Rocks-e, qui reprend la Citroën Ami, le constructeur Fiat du groupe Stellantis planche sur sa version de la voiture électrique sans permis 100% électrique. Selon le site spécialisé Automotive News Europe, le constructeur italien donnerait le nom Topolino à sa micro-citadine, en hommage à la première Fiat 500 produite à partir de 1936 qui portait ce surnom signifiant «souris» ou Mickey Mouse en italien.

Comme les marques françaises et allemande avec l’Ami et la Rocks-e, Fiat ferait logiquement produire la voiture au Maroc, l'usine de Kénitra se chargeant également de fabriquer la Peugeot 208 thermique, la voiture neuve la plus vendue en Europe en 2021.

Côté style, la Fiat Topolino devrait céder à la mode italienne et offrir des finitions plus «chics et plus raffinées» que ses cousines. Aussi, la Topolino devrait proposer l’exclusivité d’une version découvrable disponible courant 2023.

Ses caractéristiques techniques en revanche devraient être identiques à celles de l’Ami qui lui sert de base : une motorisation électrique de 6 kW, soit environ 8 ch, servirait à alimenter cette voiture de 2,41 m de long et 1,39 de large. L’autonomie devrait rester de 75 km et la vitesse maximale de 45 km/h afin de permettre des déplacements urbains avec un encombrement minimum lors des stationnements et un coût réduit. En outre, ces performances lui permettent aussi d’être en France considérée comme voiture sans-permis et donc conductible à partir de 14 ans avec le brevet de sécurité routière.