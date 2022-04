Coupe du monde de dressage : Yessin Rahmouni termine 13e au classement final

Le dresseur marocain Yessin Rahmouni et son cheval All at Once, qui ont marqué la première participation d’un Marocain à la Coupe du monde de dressage, se sont classés 13e de l’évènement qui s’est déroulé du 6 au 10 avril à Leipzig en Allemagne.

Yessin Rahmouni a inscrit son nom au palmarès de la prestigieuse compétition équestre pour sa première participation en réalisant un score de 73,679% au Freestyle lors de la deuxième journée de la finale.

Au total, 17 dresseurs étaient en lice lors de la dernière journée de la finale qui réunissait les plus grands cavaliers mondiaux. La coupe a été remportée par l’Allemande Jessica von Bredow-Werndl, qui a réalisé un score de 90,836%, ajoute-t-on.

Au dernier classement mondial de la Fédération équestre internationale, publié en mars, le Marocain se classe 97e mondial. Il avait participé à deux Jeux olympiques en terminant 49e au dressage à Londres et 44e à Tokyo.