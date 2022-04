Le séjour à Tanger du plus grand trafiquant d’art du XXe siècle

En ce mois d’avril 1955, Tanger redécouvre, après un traditionnel hiver froid et pluvieux, les journées douces et ensoleillées qui font le charme de la cité au printemps – à la grande satisfaction des colonies étrangères qui, corps diplomatiques exceptés, ont élu domicile dans la ville pour des motifs aussi variés que le désir de commercer, une liberté de mœurs sans équivalent, la menace d’un créancier ou d’un jugement, et qui composent alors le quart de ses quelque 140 000 habitants. Rythmée par les mondanités et les distractions, la vie des Occidentaux semble à l’abri des secousses qui agitent le reste du Maroc : dans un an, le royaume sera indépendant ; dans quatre, Tanger aura perdu son statut international et les privilèges qui vont avec. Mais en cette période, dans la capitale du détroit plus qu’ailleurs, le futur intéresse peu.

Seul importe le présent, bercé par les allers et venues, et les séjours plus ou moins prolongés, de personnalités étrangères de tous bords, affairistes, écrivains, poètes et artistes. William Burroughs loge depuis un an dans un bordel du quartier espagnol, Jack Kerouac et Allen Ginsberg feront irruption dans quelques mois. Avant eux, Tanger a accueilli Truman Capote ; Paul Morand y a écrit Hécate et ses chiens ; Paul Bowles y réside depuis 1947.

L’homme qui nous intéresse et qui débarque au début du second trimestre 1955 est d’un autre monde. Son nom : Ante Topić Mimara. Contrairement aux Européens et Américains qui ont choisi le détroit, ce soixantenaire, qui voyage avec un passeport yougoslave, n’est pas venu chercher au nord du Maroc la fortune ou l’inspiration, assouvir une dépendance à la drogue ou des envies pédophiles. Arrivé de Brême, il a apporté dans ses bagages de quoi vivre plusieurs mois, des vêtements et des affaires personnelles, ainsi que quantité d’œuvres d’art allant de l’Égypte au Moyen-Âge, des maîtres anciens aux impressionnistes. Celles-ci sont assurées auprès d’American Express pour la somme de deux millions de dollars (ajoutez un zéro pour avoir une idée de ce que cela représente aujourd’hui). La rumeur évoque un bateau chargé de trésors qui aurait accosté au port.

Quel est ce personnage qui se targue d’être un collectionneur «inconnu des milieux autorisés» et qui envisage, selon ses dires, d’ouvrir une galerie au cœur de Tanger avec, dans ses valises, de quoi remplir un musée ? De son origine et de sa jeunesse, personne n’est sûr. Il serait né en 1897 ou 1898 à Split ou dans un village de Dalmatie. Il ne fréquente guère l’école et, sitôt la Première Guerre mondiale déclenchée, s’enrôle dans l’armée austro-hongroise. À partir de là, deux versions divergent : l’une raconte que Mirko Maratovic, son vrai nom, a dérobé les papiers d'un soldat tombé au front, un dénommé Ante Topić, usurpant son identité et y accolant le surnom Mimara (Mi-rko Mara-tovic). L’autre dit qu’il est né Ante Topić et que, blessé sur le front italien, il a passé l’essentiel de sa convalescence comme assistant à Rome du peintre Antonio Mancini. Quant à Mimara, il s’agirait d’une coquetterie : le mot est turc et signifie «architecte».

Ante Topić Mimara

Les services de renseignements suivent la piste de Mimara

Une chose est certaine : après-guerre, Mimara parcourt l’Europe, séjourne à Paris, où il fait la rencontre de Tito, et passe l’essentiel de son temps à Berlin et Munich, où il se spécialise dans la peinture et la restauration d’œuvres d’art. C’est en Allemagne qu’il fait la connaissance d’Hitler et de Goering. Les premières années de la Seconde Guerre mondiale sont l’occasion pour lui d’amasser une immense collection dont une partie appartient à des familles juives contraintes à l’exil (des responsables nazis fuyant l’Allemagne après la guerre lui remettront également des pièces). Elles sont entreposées dans sa villa de Schlachtensee, dans la banlieue de Berlin, à Lörrach et Anvers, échappant aux bombardements qui frappent les grandes villes allemandes dès 1944. La fin du conflit n’entrave en rien la poursuite de ses activités et en 1946, Mimara est accrédité auprès des Alliés comme conseiller chargé de la restitution des œuvres volées en Yougoslavie. Doté d’un passeport diplomatique, l’homme peut voyager en toute liberté.

Son coup le plus magistral a lieu trois ans plus tard. En mars 1949, après avoir visité les centres de collecte abritant les œuvres d’art spoliées par les nazis, gérés dans la zone ouest-allemande par l’armée américaine, il soumet une (fausse) liste de 166 objets devant être remis à Belgrade, peintures, sculptures, icônes, tapis, tapisseries ou encore pièces de monnaie. La marchandise, plus de 25 tonnes, disparaît et le temps que les Américains se rendent compte de leur erreur – seuls trois des objets réclamés appartiennent à la Yougoslavie –, Mimara s’est évanoui. Ses méfaits ne se sont pas arrêtés là : au cours de l’année, il a récupéré des métaux précieux, de l'argent, du platine et du zinc, en détournant une partie vers la Suisse.

Mis en branle, le département d’État cherche à retrouver Mimara par tous les moyens. Les autorités yougoslaves sont informées, mais elles n’ont aucune idée de l’endroit où ont atterri les œuvres ni où se trouve Mimara. Des visites informelles de diplomates américains dans les musées de Belgrade n’apportent pas plus de réponses. Entre-temps, la pression grandit. La France réclame aux Américains des tableaux restitués à tort au collectionneur, parmi lesquels deux appartiennent aux Rothschild. Puis c’est au tour de l’Italie d’exiger le retour de six tableaux dont des toiles du Titien, du Tintoret et de Veneziano estimées à plus de 230 000 dollars. Craignant des poursuites judiciaires, les Américains cherchent à gagner du temps et convainquent les gouvernements de ne rien dire aux propriétaires, essentiellement des particuliers.

En 1955, une piste s’ouvre. La CIA apprend que Mimara s’est rendu à Montevideo deux ans plus tôt. Là-bas, il a proposé de prêter au ministère uruguayen de l’Éducation «une collection d’art d’une valeur d’environ 13 millions de dollars pour une période de six ans, moyennant une commission de 0,5% de la valeur déclarée». Pour justifier sa démarche, il s’est présenté comme un opposant à Tito et a déclaré qu’il souhaitait que sa collection soit en sécurité en Amérique du Sud. Dans leur rapport, les services de renseignement américains formulent l’hypothèse que Mimara a été un agent yougoslave actif dans la zone d'occupation américaine en Allemagne. À l’appui du dossier, il est fait mention de son arrestation en France, en 1947, alors qu’il était en possession de devises étrangères et d'or apparemment destinés à être refourgués à l’Est. Les services ouest-allemands, qui ont un dossier sur lui, le soupçonnent également.

Ante Topić Mimara et Tito à la fin des années 1960

Quelques mois plus tard, c’est encore au sud, mais sur un autre continent, que Mimara est localisé. Une demande de permis de séjour a été enregistrée sous son vrai nom à Tanger par Vaughan Ferguson, chargé d'affaires à la légation américaine. Au chef de la Sûreté, qui l’interroge, il indique avoir choisi son nouveau de lieu de résidence «pour des raisons de tranquillité personnelle, car les plagiats, retouches et autres manipulations de tableaux sont étroitement surveillés par toutes les polices des pays européens». L’information remonte. Les Américains ont une chance inespérée de mettre la main sur celui qu’ils considèrent comme «l’un des plus importants trafiquants d’art au monde», mais ne font rien. Le risque est grand que l’affaire s’ébruite et que leur responsabilité dans le vol de Mimara soit reconnue.

Un trafiquant qui échappe de peu à la police

Pendant des mois, à l’abri de tout risque d’arrestation, Mimara reçoit, dans son appartement de la rue de Paris, le tout-Tanger à qui il fait admirer les centaines d’œuvres qu’il a emportées avec lui. Un agent du renseignement, Edwin Murray Jackson, est chargé de le surveiller. Dans un rapport remis au département d’État, il écrit : «Aidé par le gouverneur, Mimara a loué un luxueux appartement situé dans l'un des meilleurs quartiers de la ville. Il possède cinq ou six salons impressionnants qu’il a remplis de peintures, de sculptures et de meubles en espérant les vendre. Il y a des endroits grandioses à Tanger et celui-ci en fait partie.» Preuve que la réputation de Mimara a gagné les rives du détroit, Jackson ajoute : «Toutes sortes de rumeurs circulent. L’une d’elles raconte qu’après la guerre, un train d’œuvres d’art pillées par les nazis a quitté l’Allemagne à destination de la Yougoslavie, sous la responsabilité de Mimara. Le train n’est jamais arrivé et a atterri à Anvers ou Amsterdam. De là, la marchandise est arrivée à Tanger.»

Pour en avoir le cœur net, le département d’État envoie à Jackson une liste des œuvres manquantes et lui demande de vérifier sur place. Sous une fausse identité, l’agent rend visite au collectionneur. «Je suis passé à son appartement. Je n’ai pas utilisé mon vrai nom et, bien sûr, je n’ai pas révélé ce que je faisais dans la vie. Je me suis fait passer pour un amateur d’art. Je n’ai pas été particulièrement impressionné par ce que j’ai vu. La collection m'a semblé être un salmigondis de peintures, de statues et de tas de bijoux en or filigrané. J’ai eu la nette impression que la plupart de ces objets n’étaient pas authentiques. En tout cas, ce n’était pas ce que Mimara prétendait. J’ai amené un marchand d'art local avec moi. Il a eu la même impression.»

Quelques jours après, Jackson effectue une seconde visite, cette fois à découvert. «Je lui ai révélé que j’étais du consulat américain et que je voulais comparer sa collection avec la liste des objets volés. Il a trouvé hilarant que quelqu’un, en particulier un membre du consulat américain, puisse soupçonner un homme aussi intègre et de renommée internationale. J’ai comparé ma liste avec autant d’œuvres que possible, mais je n’ai pas été en mesure de faire correspondre un seul élément. À la demande de Mimara, j’ai rédigé un bref rapport, disant que je n’avais rien trouvé. Je l’ai signé et lui ai donné une copie. Cela lui a beaucoup plu.»

Ante Topić Mimara en 1986, quelques mois avant sa mort

Une raison plausible pour laquelle aucune correspondance avec les œuvres pillées n’a jamais été établie est que Mimara les gardait cachées et les vendaient sous le manteau. Sa vaste collection de faux – plusieurs milliers d’objets – était non seulement destinée à des clients peu méfiants, mais avait pour but de dissimuler le grand nombre d’œuvres authentiques qu’il avait volées en Allemagne. Mimara était tellement confiant qu’il est allé jusqu’à inviter au Maroc le directeur du département des peintures européennes au Metropolitan Museum of Art, Theodore Rousseau, pour lui vendre des toiles, prétendument de Delacroix et Ingres, conservées à Tanger.

Comble de l’ironie, si Mimara est obligé de quitter le Maroc en avril 1956, ce n’est pas en raison des soupçons, innombrables, qui pèsent sur lui, mais parce qu’il voyage avec un faux passeport. Sa demande de permis de séjour est refusée. Le 3 avril 1956, il laisse Tanger pour Vienne, emportant sa collection avec lui. L’année suivante, après avoir reçu des plaintes concernant un certain «Popic», résidant à Tanger, les polices de Berlin et Wiesbaden demandent à l’ambassade allemande à Rabat d’enquêter sur ce «marchand d’art» et de vérifier les conditions de son éventuelle extradition : il aurait été le destinataire de peintures et d’objets volés dans des musées en Allemagne et en Europe de l’Est. L’enquête révélera que «Popic» est bien Mimara, mais trop tard.

Protégé par la décision américaine de couvrir le vol de 1949, Mimara a poursuivi sans jamais être inquiété sa carrière de collectionneur, faussaire et marchand. Il réussit encore quelques coups dont la vente pour 600 000 dollars, en 1963, de la croix (authentique) de Bury St Edmunds au Metropolitan Museum of Art, se refusant toutefois à donner le moindre détail sur sa provenance. Il utilisera cet argent pour acheter un château près de Salzbourg, où vit aujourd'hui sa veuve. En 1973, il a offert à la Croatie une part importante de sa collection, qu’il estimait alors à «six milliards de dollars», avec la garantie qu’un bâtiment soit construit à Zagreb pour l’accueillir. C’est chose faite depuis 1987. Inauguré quelques mois après sa mort, le musée Mimara abrite près de 4 000 œuvres signées des principaux noms de l’art occidental. À en croire les spécialistes, il s’agit de «la plus grande collection de faux au monde».