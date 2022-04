Belgique : Coup du chapeau de Tarik Tissoudali avec Gent face à OHL (5-0)

L’international Néerlando-marocain Tarik Tissoudali a brillé, dimanche soir, dans la rencontre qui a opposé son club de KAA Gent face à Oud-Heverlee Leuven (OHL) pour le compte du championnat de Belgique de football.

Lors de la rencontre, dominée de la tête et des épaules par Gent qui s’est imposé par 5 buts à 0, le joueur marocain a brillé sur la pelouse en inscrivant trois buts. Le coup du chapeau de Tarik Tissoudali a été réalisé avec un but à la 48e minute, un second à la 89e et un troisième seulement une minute plus tard, à la 90e.

? | Tarik Tissoudali est tout simplement une arme léthale ! ??? #GNTOHL pic.twitter.com/d6wC54KYQt — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 11, 2022

Tarik Tissoudali a déjà inscrit 19 buts pour le compte de la saison 2021/2022 du championnat de Belgique, devenant le 3e meilleur buteur de la saison. Le joueur de 29 ans a rapidement pris ses marques à Gent, qu’il a rejoint en février 2021.

Le Marocain a joué son premier match avec les Lions de l’Atlas en janvier 2022 et s’est illustré en inscrivant deux buts face à la République démocratique du Congo pour le compte des qualifications à la Coupe du monde de football, notamment un en match aller qui a permis au Maroc d’arracher un nul précieux pour la qualification.