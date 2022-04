Le MSP appelle l'Espagne à continuer son aide aux camps de Tindouf

Le mouvement Sahraouis pour la paix (MSP) a qualifié de «hâtive et infructueuse», la décision du Front Polisario de suspendre ses contacts avec le gouvernement espagnol actuel. Dans un communiqué, le MSP a estimé que «malgré les limites de ces contacts, le fait est que la fermeture de la seule voie de communication avec le gouvernement espagnol, à un moment où l'ONU et son envoyé au Sahara occidental, Staffan de Mistura, entendent reprendre le processus de paix qui avait été interrompue pendant trois ans, est au moins une réaction irréfléchie et imprudente».

Le mouvement ajoute que la décision prise par le Front au lendemain d’une série de menaces adressées par l’Algérie à l’encontre de l’Espagne est «irresponsables», car intervenant «à un moment où le monde subit les effets de la pandémie et de la crise humanitaire provoquée par la guerre en Ukraine». La même source rappelle, à cet égard, que «ces contacts servaient principalement à orienter l'aide humanitaire vers les réfugiés sahraouis de Tindouf et à faciliter les démarches consulaires pour les enfants sahraouis passant les vacances d'été dans des familles espagnoles».

Le mouvement Sahraouis pour la paix a ainsi appelé le gouvernement espagnol «à maintenir, à travers ses relations avec l'Algérie, le soutien humanitaire apporté aux réfugiés sahraouis et à poursuivre ses efforts inlassables pour contribuer à trouver une solution rapide à la question du Sahara occidental».