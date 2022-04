Le Polisario dénonce une nouvelle attaque par drones au Sahara

Le Front Polisario a indiqué, dimanche, que les Forces armées royales (FAR) ont ciblé, le même jour, des zones situées à la frontière avec la Mauritanie, lors d’une nouvelle attaque par drone. «Les forces d'occupation marocaines ont ciblé des civils non armés et leurs biens dans les territoires libérés de la République sahraouie et causé des dommages à leurs biens», a indiqué l’agence de presse du Front.

La même source a pointé des «bombardements barbares, utilisant des moyens de destructions et de technologies de pointe» qui ont notamment visé des «camions et de biens sahraouis et algériens». Ces derniers «traversaient la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie», précise l’agence SPS. Et d’affirmer que les civils «empruntaient cette route à des fins de commerce international».

Pour sa part, EcSaharaui a précisé qu’il s’agit de «plusieurs» attaques aériennes menées par l'aviation marocaine dans le nord du Sahara, près de la ville mauritanienne d'Ain Ben Tili. La même source fait état de «2 morts, une dizaine de disparus et d'importantes destructions matérielles». «Le bombardement a visé une station-service où s'arrêtent voyageurs et commerçants en transit entre la Mauritanie et le Sahara Occidental», précise-t-on encore.