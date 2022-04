Maroc : Empower et Zalar investissent 2 millions de dollars pour des panneaux solaires

Terje Osmundsen, fondateur et DG d’Empower et Siham Benhamane, PDG de Zalar Holding. / DR

La société norvégienne d'investissement dans les énergies renouvelables Empower New Energy a signé, fin mars, un contrat d’investissement au Maroc avec le plus grand groupe avicole du pays, Zalar Holdings, pour le développement d’un projet d'énergie solaire photovoltaïque en toiture pour 4 usines du groupe.

D’un montant de 2 millions de dollars, le projet de 2,5 MW vise à produire 3 800 MWh par an et devrait se traduire à termes par une réduction annuelle de 3 000 tonnes d’émissions de CO2 par Zalar, rapporte le site spécialisé dans l’énergie, ESI Afrique.

La société marocaine JET Energy sera chargé de construire les installations solaires photovoltaïques en toiture pour alimenter 4 usines de volailles à travers le Maroc. Les centrales solaires seront installées sur les toits des sites de Zalar à Eldin Had Soualem, Agro Industrielle Al Atlas Tit Mellil, Banchereau Maroc Mediouna et Al Alf Fes dans le cadre d'un contrat de 16 ans.

La protection sociale et environnementale est une priorité absolue pour les filiales du groupe avicole, a assuré Siham Benhamane, PDG de Zalar Holding. Le fondateur et directeur général d’Empower, Terje Osmundsen, s’est dit honoré de faire équipe avec Zalar et Jet Energy pour démontrer comment l'investissement dans l'énergie solaire dans les industries peut jouer un rôle clé dans la transition énergétique du Maroc.

«Le projet permettra non seulement d'économiser environ 3 000 tonnes de CO2 par an, mais aussi de créer et de protéger une centaine d'emplois directs et indirects, en minimisant le temps et les ressources nécessaires au financement de projets de cette nature», a-t-il déclaré.

Pour sa part, Ismail Tadlaoui, PDG de Jet Energy a assuré qu’«en cette période d'incertitude, le solaire photovoltaïque est la solution idéale pour les utilisateurs d'énergie qui souhaitent s'assurer un coût compétitif de l'électricité sur le long terme tout en améliorant leur empreinte carbone».