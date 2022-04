Elections présidentielles 2022 : Les votes des Français au Maroc donnent Mélenchon en tête [provisoire]

Alors que les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle française donnent Emmanuel Macron (27,4%) et Marine Le Pen (24%) en tête des suffrages, les chiffres des bureaux de vote de la communauté française au Maroc montrent une toute autre cartographie électorale. Jusqu’à la nuit du dimanche à lundi, Jean-Luc Mélenchon reste en tête des suffrages avec 43,12% des votes au Royaume. Le candidat de la France insoumise (FI) et suivi de Macron pour La République en marche (LREM), avec 37,41%.

En troisième position mais bien loin des deux premiers, Eric Zemmour bénéficie de 5,49% des votes, tandis que Marine Le Pen arrive quatrième pour Le Rassemblement national (RN), avec 3,85%. Pour Les Républicains, Valérie Pécresse se contente de 3,16%. Le candidat écologiste Yannick Jadot suit avec 3,05%, Jean Lasalle 1,15% pour Résistons et Anne Hidalgo avec 0,98% pour le Parti socialiste (PS).

La liste est clôturée par Nicolas Dupont-Aignant (Debout la France) qui a eu 0,96% de voix, Fabien Roussel (Parti communiste français) ayant obtenu 0,39%, Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) avec 0,27% et enfin Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) avec 0,17%.

Dans les villes où les chiffres provisoires sont déjà dévoilés, Jean-Luc Mélenchon bénéficie de la plus grande partie des votes, surtout à Tanger (54,81%), Fès-Oujda (52,82%), Rabat (48,05%), Casablanca (41,95%), pour seulement 28,77% à Agadir. C’est seulement dans cette dernière que le président Emmanuel Macron prend de l’avance sur la France insoumise, avec 34,58% des suffrages. LREM arrive deuxième dans les autres villes, avec respectivement 28,46%, 32,67%, 34,52% et 40,94%.

Comme en 2017, c’est à Agadir que l’extrême droite rassemble le plus de voix. En additionnant les résultats de Marine Le Pen et de Eric Zemmour, on compte plus de 24% des voix.

Ces premiers chiffres restent provisoires, sur la base du décompte effectué dans les bureaux de vote dans les villes de Rabat, Tanger, Agadir, Fès-Oujda et Casablanca. Le comptage à Marrakech reste encore à finaliser.