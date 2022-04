Italie : Le Maroc inaugure un nouveau siège du consulat général à Rome

Le Maroc a inauguré le nouveau siège de son consulat général à Rome, en présence du consul général Abdelhaq Jniyene et de l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla. Cette cérémonie a connu aussi la participation du président de la Grande Mosquée de Rome, Abdellah Redouane, la journaliste et associative marocaine Souad Sbai et Leila Maher, présidente de la Confédération de la communauté marocaine, ainsi que les autorités italiennes, a rapporté Il Giornale Diplomatico.

Dans son discours, l’ambassadeur Youssef Balla a rappelé que le nouveau siège de la mission consulaire est ouvert au service de la communauté marocaine ainsi qu’aux citoyens italiens. Par la même occasion, il a rappelé «les excellentes relations avec l’Italie», définies comme «de premier niveau», a indiqué la même source médiatique.

Celle-ci a souligné que le diplomate s’est dit certain que «les relations maroco-italiennes se poursuivront de manière fructueuse, fondées sur la solidarité, l’échange culturel, scientifique, technologique et de compétences», à un moment où les deux pays et leurs communautés n’ont «jamais été aussi proches».