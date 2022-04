Beach-soccer : Oumar Sylla nommé sélectionneur du Maroc

Le Sénégalais Oumar Sylla a été nommé au poste d'entraineur de l'équipe du Maroc de beach-soccer, en remplacement de Mustapha El Haddaoui, a annoncé, samedi, la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Natif de 1979, Oumar Sylla a déjà entrainé la sélection sénégalaise de beach-soccer depuis 2016, avec qui il a remporté trois Coupes d’Afrique des nations (CAN) et s’est qualifié pour les quarts de finales de la Coupe du Monde à deux reprises et pour les demi-finales une seule fois, souligne la FRMF sur son site web.

Il a été, également, parmi les nominés au titre de meilleur entraineur au monde lors des années 2017, 2019 et 2021, précise la Fédération.