France : Deux artistes marocaines exposent au Salon international d’art contemporain

Les artistes-peintres marocaines Nadia Chellaoui et Loubna Idrissi exposent leurs toiles au Salon international d’art contemporain Art Shopping, dont le vernissage a eu lieu vendredi soir au Carrousel du Louvre à Paris.

Designer aussi, Nadia Chellaoui est l’invitée d’honneur du stand de Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture, où elle expose sa toile Pérégrination, qui fait partie de sa série Introspection.

Artistes plasticiens, sculpteurs, photographes, designers, écrivains et musiciens s’érigent en gardiens de l’universalité de l’art, porteuse de valeurs dans lesquelles selon, leurs goûts et leurs origines, ils se reconnaissent et se font groupe, a souligné celle qui est également vice-présidente d’honneur de l’académie.

Née à Rabat en 1973, et vivant à Casablanca, Nadia Chellaoui est une artiste autodidacte qui a exposé pour la première fois à la Bibliothèque Nationale de Rabat en 2014. Suivront d’autres expositions aux niveaux national et international, dont celles données en 2016 à la Biennale de Monaco et au salon Art Shopping au Carrousel du Louvre, où elle sera nommée Ambassadeur de Divine Académie Française des Arts, Lettres et Culture.

En 2017, elle a représenté le Maroc avec une délégation d’artistes marocains à Paris dans le stand de Divine Académie où le Maroc a été à l’honneur, et à Abidjan en Novembre de la même année dans le cadre du Fil Rouge Culturel du Made in Morocco.

De son côté, Loubna Idrissi expose quatre toiles entre abstrait et impressionnisme. L’artiste, qui en est à sa première exposition au Carrousel du Louvre, a souligné dans une déclaration à la MAP que ce grand événement constitue une opportunité pour se faire connaître à l'international.

Native de Meknès, Loubna Idrissi, vit et travaille à Casablanca. Juriste de formation, elle a trouvé dans l'art un moyen d'expression, et la période de Covid a été révélatrice de son talent caché au public.

L'académie rendra honneur au royaume en octobre prochain en invitant d'autres grands maîtres, des artistes plasticiens, des sculpteurs, des écrivains et des poètes.

Pour cette édition, près de 100 exposants ont répondu présents: artistes (3/4) et galeries (1/4) venant principalement de France, mais aussi d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, du Brésil, du Canada, du Chili, de Colombie, de Corée du Sud, de Géorgie, d’Italie, du Mexique, de Roumanie, de Suède, de Turquie ou d’Uruguay.