Tanger accueille le circuit IRONMAN 70.3 en octobre 2022

Tanger accueillera, le 30 octobre prochain, le circuit IRONMAN 70.3, l'une des courses les plus prestigieuses au monde, avec la participation d'athlètes internationaux et marocains.

Au matin de la compétition, les athlètes s’élanceront dans les eaux de la baie de Tanger pour une boucle natation de 1,9 km et enchaîneront ensuite avec le parcours vélo de 90 km, l’un des plus rapides des circuits IRONMAN 70.3, passant par la corniche de Merkala, Jbel Kbir, Cap Spartel, les grottes d'Hercule et la Forêt diplomatique, puis reviendront par la même route vers Villa Harris, avant de franchir la ligne d'arrivée près de la Marina de Tanger, selon des données publiées sur le portail de l'IRONMAN 70.3.

La course à pied de 21 km sera, quant à elle, organisée en circuit fermé le long de l'avenue Mohammed VI, passant par la Marina de Tanger jusqu'à Villa Harris, avec comme toile de fond la Marina.

«Tanger, ville mythique et chargée d'histoire, promet un voyage exotique aux délicieuses saveurs orientales. Cette ville blanche brille par son patrimoine historique et culturel et change de visage au gré des vents et des courants», ont souligné les organisateurs.

Le Maire de Tanger, Mounir Laymouri, a tenu, vendredi, une réunion de travail avec des représentants du Comité d'organisation pour examiner les préparatifs de cette compétition. Cette réunion a été l'occasion pour les deux parties d'examiner les moyens de soutien possibles pour assurer la réussite de cette compétition, qui se tiendra pour la deuxième fois au Maroc, après sa première édition tenue à Marrakech en 2019, pour la 1ère fois au Maghreb.

Le choix de Tanger pour accueillir cet événement sportif est lié à sa position géographique exceptionnelle et à ses importantes infrastructures.

«L'organisation d'un événement de cette envergure est une valeur ajoutée pour le Maroc et la ville à plusieurs niveaux, notamment en matière de tourisme, d'autant plus qu'il devrait accueillir plus de 2.300 participants de 70 pays, dont 350 athlètes marocains, ce qui permettra de promouvoir le triathlon au Maroc», indique la commune de Tanger.

Il est à noter que l’Ironman 70.3 est la moitié de la distance d’un Ironman full (226 Km ou 140,6 miles). Cette compétition se pratique sur des distances de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, soit 113 km ou 70,3 miles.