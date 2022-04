Covid-19 : Pour le hajj, l’Arabie saoudite autorise un million de pèlerins cette année

L’Arabie saoudite a annoncé autoriser un million de musulmans du monde entier à participer au grand pèlerinage annuel à La Mecque (hajj). Il s’agit de la première ouverture aux étrangers résidents hors du territoire saoudien depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus en 2020. Le ministère du hajj et omra a fait son annonce samedi, dans un communiqué cité par l’AFP.

Le gouvernement vise ainsi à assurer la sécurité des pèlerins, «tout en veillant à ce qu’un maximum de musulmans dans le monde puissent accomplir le hajj», cette année. Les pèlerins devront être vaccinés contre la Covid-19 et âgés de moins de 65 ans. En plus de remplir ces deux condiitons, les voyageurs venant de l’étranger doivent, pour leur part, fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Après le début de la pandémie, les autorités ont autorisé seulement 1 000 pèlerins en 2020, et 60 000 résidents en 2021, tous vaccinés contre la Covid-19 et choisis par tirage au sort. En août 2021, les autorités du pays ont déjà franchi un pas dans l’allègement de ces mesures, avec l’ouverture des frontières aux pèlerins étrangers pour la omra.

En dehors de l’aspect religieux et cultuel du hajj, ce rassemblement génère des revenus considérables pour l’Arabie saoudite, d’une valeur annuelle de près de 12 milliards de dollars (10,2 milliards d’euros). C’est aussi une saison importante pour les agences de voyage et les compagnies aériennes, ainsi que les opérateurs hôteliers et les travailleurs touristiques dans le royaume wahhabite.