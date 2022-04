Maroc : La BNRM expose des manuscrits, photographies et documents rares

La Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM) organise, du 11 au 16 avril, une exposition de manuscrits, photos et documents rares, dans le but de consacrer le principe de fidélité à la mémoire nationale. La rencontre commémore le 75e anniversaire des évènements du 7 avril 1947 à Casablanca, le 75e anniversaire de la visite historique de feu le roi Mohammed V à Tanger (9 avril 1947), et le 66e anniversaire de la visite royale à Tétouan (9 avril 1956), indique un communiqué de la BNRM.

Il s'agit, en outre, d'une occasion pour découvrir, pour la première fois, des documents appartenant à la bibliothèque nationale, dont des manuscrits Alaouites, et des photos du voyage de Mohammed V et de la famille royale à Tanger, ainsi que des livres, périodiques et journaux, ajoute la même source.

Par la même occasion, la Bibliothèque nationale entend publier une bibliographie spéciale du roi Mohammed V, comprenant des livres, périodiques, documents papier et audiovisuels, afin d'en faire une référence pour les chercheurs dans ce domaine. Lors de ses prochaines activités culturelles, la Bibliothèque nationale prévoit d'encourager ses visiteurs à consulter son répertoire documentaire riche et diversifié.