Diaspo #234 : Amal Bakkar, du monde de l’entreprise à la thérapie par l’écriture

Depuis au moins six ans, Amal Bakkar met l’écriture au service des femmes en situation difficile, victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Elle y a découvert un puissant moyen thérapeutique, qui lui a permis de dépasser les obstacles auxquels elle s’est confrontée elle-même. Native de Versailles, de parents marocains originaires de Meknès et de Salé, l’écrivaine grandit avec ses trois sœurs. Elle retrouve désormais sa première passion d’enfant pour la littérature, qui l’a poussée dès son jeune âge à écrire des histoires en livrets, qu'elle offrait à ses amies.

«Enfant déjà, j’aimais lire les livres pour enrichir mon imagination, raconter des histoires que je créais moi-même et les écrire à mes copines à l’école, pour les leur offrir lors des fêtes ou des anniversaires», confie-t-elle à Yabiladi. «Je travaillais bien à l’école, mais je n’avais pas un fort engouement pour les études telles qu’elles nous étaient proposées. Je n’y trouvais pas l’espace de création que l’écriture me permettait», se rappelle l’écrivaine. Après son baccalauréat, elle décide de s’investir rapidement dans la vie active, parallèlement à un BTS en action commerciale.

Un virage du salariat à l’écriture-thérapie

Amal Bakkar travaille en alternance pour une agence de communication qui propose des jeux de société. Une fois diplômée, elle rejoint France Télécom en tant que commerciale, puis intègre le Groupement des cartes bancaires en tant qu’ingénieure technico-commerciale pendant 15 ans. Après avoir connu «la joie d’être maman» avec la naissance de ses deux enfants, elle décide de reprendre le travail, devenant assistante de ressources humaines au ministère français de l’Intérieur.

Au fur et à mesure qu’elle gravit les échelons dans le milieu professionnel, Amal Bakkar réalise le plafond de verre auquel se confrontent encore les femmes, «surtout si leurs capacités montrent qu’elles peuvent être en haut de la pyramide». Elle se confronte à la misogynie, aux discriminations, voire au racisme. «J'aspirais à me faire ma place comme tout le monde, étant fière d’être une enfant de la France et d’avoir des origines marocaines. Il y a eu donc des choses que je n’ai pas voulu voir tout de suite», se souvient-elle.

«Certains ont peur lorsqu’ils sont face à une femme qui apprend vite et qui atteint un haut niveau professionnel. On est confronté alors à des comportements immatures. J’ai réalisé que c’était une dynamique générale un peu partout dans le monde, puisque nous vivons encore dans le patriarcat.» Amal Bakkar

L’écrivaine raconte avoir fait un burn-out, qui la décide à quitter la vie de l’entreprise. «Le monde aurait été meilleur et on aurait pu construire autre chose tous ensemble, si l’on convergeait toutes ces énergies au lieu d’essayer de les combattre, en pensant qu’on préserve ainsi sa place», déplore-t-elle. Toujours férue de livres comme dans son enfance, elle revient à cette première passion, qui lui permet de sortir de ses angoisses.

Parallèlement à sa vie professionnelle, Amal se souvient avoir traversé des expériences conjugales difficiles, dont elle a pu sortir aussi grâce à l’écriture. Dans un premier temps, elle rejoint des groupes de paroles pour «échanger entre femmes et entre amis, dans une atmosphère de grande confiance». «Nous avons pu parler librement. Les témoignages combinés à mon vécu personnel m’ont inspirée pour écrire mon premier livre», dit-elle.

Ecrire pour mieux se reconstruire

Sur cinq ans, Amal Bakkar se consacre à l’écriture de son recueil de nouvelles «Les Perles du Tao», qui vient de sortir aux éditions Claire Lorrain. A travers ce premier opus, elle espère véhiculer un message d’espoir et de solidarité entre les femmes.

«Toutes les femmes dans le monde ont vécu des choses difficiles, à des degrés divers selon leur parcours, mais qui les auront marquées à un moment ou à un autre. Dès que les choses sont dites et qu’elles sortent par la force du verbe et de l’écriture, je pense que la moitié du travail est déjà faite et qu’il reste à travailler sur son corps et son esprit. C’est une démarche que j’ai décidé de mener à travers ce livre.»

Dans ce recueil, Amal Bakkar évoque les violences conjugales, la sororité, l’humilité, les liens intergénérationnels, l’importance de les repenser «pour ne pas reproduire certaines choses difficiles et violentes vécues». Le livre est aussi une occasion pour parler du cancer chez les femmes. «J’ai perdu des amies dont le parcours était bouleversant et j’ai souhaité les honorer en leur rendant hommage dans ce premier ouvrage», souligne l’écrivaine. «Lorsqu’on traverse des difficultés dans la vie, visibles ou invisibles, il est important de garder son cœur ouvert, car on peut s’en sortir en voyant les signes et les synchronicités qui nous permettront d’aller vers une personne pouvant être d’un grand soutien, ou de saisir l’occasion d’une main tendue», estime-t-elle.

L’année dernière, Amal a commencé une formation diplômante en yoga, avec le projet d’organiser des ateliers de cours et d’écriture «pour transmettre aux femmes le goût du verbe, de la lecture et de l’écriture». «A la fin de ma formation en décembre prochain, je voudrais ouvrir un centre pour proposer cette forme d’accompagnement aux femmes surtout, mais aussi aux hommes qui souhaitent y participer», indique l’écrivaine. Depuis la sortie son premier livre, elle a eu l’occasion de le présenter en France, ce qui a suscité l’intérêt de structures de prise en charge des femmes victimes de violences, comme La Maison de la femme. Des lectures y ont été organisées, pour accompagner les femmes dans leur reconstruction, avec le soutien de l’association Paroles de femmes – Le relais en Essonne.

«Je fais le même travail de transmission de valeurs de respect avec mes deux garçons, car tout est dans l’éducation dès le jeune âge. Il est important que les deux parents apprennent à leurs enfants la parité et l’acceptation des différences, afin qu’on ait un autre regard sur les filles dans les années à venir.»

D’ici la fin de l’année, d’autres séances de dédicaces seront organisées, mais Amal Bakkar espère aussi présenter son livre au Maroc. «Il peut s’adresser à des publics de différents pays, car ces situations sont vécues également au Maroc. Je serai contente de pouvoir aller à la rencontre des associations de femmes qui travaillent dans le pays afin d’organiser des rencontres», confie-t-elle.

En attendant, elle travaille avec son conjoint, le comédien Laurent Sao, sur une adaptation théâtrale. L’écriture et la mise en scène sont centrées sur le personnage de Majda, une jeune mère victime de violence conjugale. «J’espère que cette pièce permettra d’enrichir le débat», indique l’auteure.