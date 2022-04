Maroc-Israël : Entretien téléphonique entre Benny Gantz et Abdellatif Loudiyi

Les contacts entre les responsables de la défense du Maroc et Israël, se poursuivent. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a annoncé sur Twitter, avoir eu un entretien téléphonique avec le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdellatif Loudiyi.

«Dans l'esprit du Ramadan, j'ai adressé un message de paix et de prospérité au Royaume du Maroc. Notre discussion reflète les liens profonds et l'avenir radieux de nos nations», a écrit Gantz. Pour rappel, les deux hommes avaient signé, le 24 novembre à Rabat, un protocole d’accord de coopération militaire, le premier du genre entre Israël et un pays arabe.

Depuis, les réunions portant sur la sécurité et la défense entre les deux parties se succèdent à un rythme soutenu. La dernière en date remonte à fin mars, avec le déplacement au Maroc d’une délégation israélienne, composée de hauts gradés de l’armée. Une visite précédée par la signature, à Rabat, d’un protocole d’accord entre Israel Aerospace Industries, la plus grande entreprise aérospatiale et de défense du pays, avec le ministre marocain de l'Industrie.

Parallèlement à ses visites, le Maroc a acquis le système de défense israélien anti-drones «Skylock Dome» et achété pour 22 millions de dollars auprès de la compagnie publique «Israeli Aerospace Industries» (IAI) un lot de drones israéliens, de type Harop, appelés également avions sans pilotes kamikazes. Les Forces armées royales ont également commandé le système de défense anti-aérienne et antimissile Barak MX.

Benny Gantz a eu également le même jour un entretien téléphonique avec son homologue du Bahreïn, Khalifa bin Ahmed Al Khalifa. Manama a signé, en février, un accord de coopération militaire avec Tel-Aviv.