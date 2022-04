Maroc – Espagne : Les autorités marocaines annoncent la reprise des lignes maritimes

La direction de la marine marchande marocaine a donné ses instructions pour la reprise des activités de transport maritime depuis les ports marocains, en direction d’Espagne. Dans une note relative à la liaison desservant les ports marocains de transport passage, consultée par Yabiladi, le département relevant du ministère du Transport et de la logistique a appelé à la reprise dans les ports de Tanger Med, Tanger Ville, Nador et Al Hoceïma. «Dans ce cadre, une vigilance particulière doit être accordée au respect des protocoles sanitaires édictés par les pays de liaison», a ajouté la même source.

Dans le même sens, le ministère de la Santé et de la protection sociale a rappelé le protocole sanitaire temporaire pour l’accès au territoire national par voie maritime. Ainsi, les voyageurs devront fournir une fiche sanitaire à télécharger en ligne avant l’embarquement et distribuée à bord du navire. Aussi, un pass vaccinal selon les exigences du pays d’origine est requis. «Les résidents au Maroc (marocains et étrangers) doivent avoir un passeport vaccinal valide selon le protocole national de vaccination», a indiqué le département. Par ailleurs, les voyageurs doivent présenter les résultats d’un test PCR de moins de 72 heures avant la date de voyage.

La mesure de la direction de la marine prend effet immédiat, selon la circulaire, en phase avec la déclaration conjointe entre le Maroc et l’Espagne du 6 avril 2022, qui a posé les bases de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays.