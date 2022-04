Après Sanchez, le chef du gouvernement des Iles Canaries veut se rendre au Maroc

Après la visite de Pedro Sanchez, son camarade au parti socialiste, chef du gouvernement autonome des Iles Canaries se prépare à effectuer un déplacement au Maroc, rapportent des médias ibériques. L’occasion pour Angel Victor Torres «d’analyser les relations avec» Rabat, a annoncé ce vendredi le porte-parole de l’exécutif régional.

Le responsable estime qu’il est encore «prématuré» d’avancer la date du voyage et son ordre du jour. «Il est surtout intéressant de savoir comment évolue les relations entre l’Espagne et le Maroc», notamment sur le dossier migratoire, a-t-il ajouté. Ainsi, il a souhaité que la nouvelle étape dans les relations entre le Maroc et l’Espagne puisse s’accompagner par «une amélioration du contrôle des flux migratoires illégaux».

Angel Víctor Torres, avait déjà demandé, en octobre 2020, lors d’une réunion avec le consul du Maroc, de se rendre à Rabat le plus tôt possible pour évoquer des pistes d’actions en réponse à l’augmentation des flux migratoires vers l’archipel.

Les visites des chefs des gouvernements des Iles Canaries au Maroc sont une tradition. En témoignent les déplacements de Adan Martin (mai 2004), Paulino Rivero (avril 2012) et de Fernando Clavijo (janvier 2019).