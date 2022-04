France : Une convention citoyenne des diasporas africaines en Auvergne Rhône-Alpes

En Auvergne Rhône-Alpes, les travaux d’une convention citoyenne des diasporas africaines (CCDA) viennent d’être lancés, alors que les résultats aboutiront à un livre blanc avant l’été 2022. «Ce dernier présentera les diasporas africaines, leurs attentes, leurs besoins et leurs apports, clarifiant ainsi leur place au sein de la république française et de leurs pays d’origine», indique un communiqué du comité de pilotage de la Convention, parvenu à Yabiladi.

Née d'une initiative de plusieurs individus d'origine et de secteurs d'activité différents, la CCDA se veut un «espace d'échanges, de réflexions, de partage, de débats et d'actions des diasporas africaines en Auvergne Rhône-Alpes pour leurs pays d'origine, leur pays de résidence/territoire et pour leur propre développement personnel». Son ambition est de «devenir un lieu privilégié de propositions d'actions des diasporas entre elles, mais aussi avec leurs pays d'origine et de résidence», poursuit le communiqué. Les travaux porteront ainsi sur cinq grands axes : éducation, culture, social, économie et politique.

Pour le comité de pilotage, «les diasporas africaines ressentent (…) un réel malaise : elles ne sont plus attendues en Afrique et sont mal perçues en France». «Exercice inédit, cette convention citoyenne des diasporas africaines se penche sur ce mal-être pour le formuler, le comprendre et essayer de le dissiper», explique-t-on.

Depuis février 2022, un comité de pilotage travaille sur ce projet. Un formulaire est en ligne pour recueillir auprès des diasporas africaines en Auvergne Rhône-Alpes, leurs interrogations et leurs idées, qui viendront nourrir les réflexions des travaux. «Cela permettra également aux différentes diasporas africaines de mieux se connaitre», ajoute la même source.

La CCDA dit aussi profiter de cette période électorale, pour appeler tous les Français de la diaspora africaine à «remplir leur devoir civique en participant massivement au vote et fait part également de «ses vœux à une résolution rapide et diplomatique de la guerre en Ukraine ainsi qu’au respect de la Convention relative au statut des réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine».