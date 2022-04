Depuis Rabat, Sanchez dit défendre la souveraineté de l’Espagne «y compris Ceuta et Melilla»

Absente de la Déclaration conjointe, la question de Ceuta et Melilla s'est invitée au point de presse que Pedro Sanchez a animé, hier soir à Rabat. «La souveraineté nationale du territoire de l’Espagne ne fait pas l’objet de doute, y compris Ceuta et Melilla», a-t-il précisé. Le chef de l’exécutif a expliqué qu’il ne s’agit pas d’un engagement de l’Etat espagnol et du gouvernement mais d’un principe inscrit dans la constitution de son pays.

Des propos visant à rassurer les forces politiques dans les deux villes. Pour rappel, le cabinet Sanchez a indiqué, le 18 mars, que l'ouverture d'une «nouvelle étape» dans les relations entre Rabat et Madrid est à même de «garantir la stabilité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la prospérité des deux pays» mais sans mentionner les deux villes.

Le PSOE, qui conduit l’actuelle coalition gouvernementale, a souligné pour sa part dans un document destiné à sa base que «des relations solides et stables avec un pays voisin et partenaire stratégique comme le Maroc, sont indispensables pour l'intégrité territoriale, y compris Ceuta et Melilla, et la souveraineté de l'Espagne».

La déclaration conjointe, publiée hier, au terme des entretiens entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez a fait l'impasse sur Ceuta et Melilla. Le texte a seulement insisté sur «la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises [qui] sera rétablie de façon ordonnée, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime».

Hier à Rabat, Pedro Sanchez a ignoré une question d’un journaliste espagnol lui demandant s’il prévoit de solliciter la protection de l’OTAN pour les deux présides.