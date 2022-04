Maroc-Espagne : La réunion de haut niveau prévue vers la fin de l’année

La réunion de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne est programmée vers la fin de l’année. Une annonce faite par le chef du gouvernement Pedro Sanchez lors du point de presse, qu’il a animé hier soir à Rabat. Les deux parties s’accordent, ainsi, du temps pour mieux préparer le prochain sommet. Un rendez-vous initialement prévu en décembre 2020 à Rabat mais reporté à une date ultérieure. La crise sanitaire avait été avancée, alors, pour justifier cette décision.



Après la démission du gouvernement, en mars 2021, de Pablo Iglesias, l’ancien chef de Podemos, des ministres marocains et espagnols avaient commencé, en avril de la même année, la préparation de la réunion de haut niveau. Un processus stoppé net par l’hospitalisation du chef du Polisario, Brahim Ghali, en Espagne.

Hier, le Maroc et l’Espagne sont convenus de «réactiver la coopération sectorielle dans tous les domaines d’intérêt commun : économique, commercial, énergétique, industriel et culturel, entre autres (…) Les rapports d’activité des réunions et groupes de travail établis ou réactivés seront présentés à la réunion de haut niveau», indique la déclaration conjointe publiée au terme des entretiens entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez.