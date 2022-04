Neila Tazi et Abdelkader Retnani réélus à la Fédération des industries culturelles et créatives

Le binôme composé de Neila Tazi et Abdelkader Retnani a été réélu lundi à l’unanimité pour un second mandat lors de l’assemblée générale ordinaire et élective de la Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) au siège de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Lors de l’assemblée, le binôme a présenté le bilan de sa première mandature qui s’est tenue de 2019 à 2022, durant laquelle la FICC a fait entendre sa voix auprès des acteurs institutionnels et des partenaires internationaux, indique un communiqué de la Fédération, malgré la pandémie du Covid-19.

Ces trois années ont été l’occasion pour le binôme de parachever plusieurs réalisations, dont l’organisation des premières Assises des industries culturelles et créatives ou la signature du contrat-programme en soutien au secteur des industries culturelles et créatives (ICC) durant la crise du Covid-19.

Aussi, deux conventions ont été signées avec le ministère de tutelle, en 2019 et en 2022, afin notamment d’élaborer une stratégie nationale dans le domaine des ICC. Des partenariats ont également été développés avec Wallonie Bruxelles International, ainsi qu’une collaboration avec les Pays-Bas et des sociétés membres en France et aux États-Unis ont rejoint la FICC, ajoute le communiqué.

Le binôme élu a renouvelé son engagement à fédérer et plaidoyer en faveur du secteur à l’issue de l’assemblée générale ordinaire et élective.