Lancement des appels d'offres pour le financement du programme FORSA

Des appels d'offres ont été lancés pour la sélection de 12 institutions de financement à même de financer le programme FORSA, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l'issue du Conseil du gouvernement.

Le ministre a relevé que les appels d'offre ont été lancés pour la sélection de 12 institutions pour le financement du programme FORSA, notant que des financements seront accordés aux porteurs de projets sélectionnés.

Le programme FORSA s'adresse à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, porteuses d’idées ou de projets d’entrepreneuriat. Les institutions de financement démarreront leurs activités le 12 avril, offrant assistance, accompagnement et le recouvrement des créances sur la durée du crédit, a-t-il ajouté. Ainsi, plusieurs projets seront lancés et l’opération de sélection sera élargie, a affirmé M. Baitas, notant que les résultats des demandes de projets détermineront les enveloppes budgétaires allouées à chaque région.

Le ministre a mis également en exergue le lancement effectif d’un portail électronique en arabe et en français sur lequel les candidats déposeront leurs dossiers de candidature, ajoutant qu’un Centre de relation client (CRC) a également été mis à disposition et aura pour rôle d’assister les porteurs de projets tout au long de ce processus.

Par ailleurs, le responsable a relevé que le recours aux incubateurs est une spécificité du programme FORSA, indiquant que plus de 60 appels d'offres ont été lancés pour le recrutement des incubateurs, en tant que partenaires clé du programme, poursuivant que leur lancement effectif aura lieu le 14 avril 2022.

Doté d’une enveloppe budgétaire de 1,25 Milliard de dirhams au titre de l’année 2022, le programme FORSA cible l’accompagnement de 10 000 porteurs de projets incluant tous les secteurs de l’économie, tout en assurant les principes d’équité régionale et de genre.