Carburants : Le PPS pointe un «conflit d'intérêt flagrant» dans les rangs du gouvernement

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a affirmé, jeudi, que le citoyen marocain «souffre toujours des prix du carburant et la flambée des prix des produits les plus élémentaires». Dans un post sur Facebook, Rachid Hamouni, président du groupe parlementaire du parti à la Chambre des représentants, a ainsi rappelé que la formation politique d’opposition a suggéré au gouvernement «d'intervenir et de prendre d'éventuelles mesures, telles que la réduction des différentes taxes imposées sur la consommation de carburant et d'œuvrer au redémarrage de La Samir».

«Nous avons suggéré aussi à ce que le gouvernement fasse preuve du courage politique nécessaire et impose une réduction des marges obscènes des compagnies pétrolières», a-t-il poursuivi. L’élu a regretté «le gouvernement, parce qu'il est de droite et qu'il a un conflit d'intérêt flagrant dans ses rangs, n'a rien fait de ce qu'il était censé faire à cet égard».

Rachid Hamouni a également critiqué l'annonce par le gouvernement de son intention de préparer un projet de loi relatif à l’indexation des prix du transport routier aux prix du carburant. Pour le parlementaire, cela répondait «aux pressions des propriétaires des entreprises de transport», car «ce système de contrôle signifie que les prix et les tarifs augmenteront automatiquement chaque fois que le prix du litre de carburant dépassera un certain montant». «Ces décisions approfondissent encore les blessures sociales, rajoutant de l'huile sur le feu et pesant sur tous les citoyens», poursuit-il, pointant une «légalisation des augmentations des prix des transports, juste pour satisfaire les propriétaires des grandes entreprises de transport».

«S’il y a réforme et compensation, alors elles devraient être dans l'intérêt de tous, et pour le bénéfice de tous les groupes, les classes, les familles et les entreprises. Sans cela, le gouvernement ne sert que le capital au détriment de l'humain, ce qui n'est pas acceptable», conclut-il.