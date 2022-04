UNESCO : Un dossier arabe pour le classement de la gravure sur métaux au Patrimoine mondial

Le Maroc contribue à la présentation du dossier des connaissances et savoir-faire de la ciselure des métaux pour son inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO, a annoncé jeudi la représentation marocaine au sein de l’instance. L’objectif est de préserver l’aspect artisanal de cette pratique, considérée comme une tradition millénaire dans les pays qui ont porté le dossier.

Coordonné par l’Irak, ce dossier commun rassemble la contribution de dix États arabes, dont l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, l’Égypte, le Soudan, la Palestine, l’Arabie saoudite et le Yémen. Il porte essentiellement sur les arts, le savoir-faire et les pratiques de la gravure sur le cuivre, l’or et l’argent.

Les dossiers présentés par les États ont porté aussi sur les aspects sociaux, traditionnels et historiques des usages de la gravure sur métaux, de par leurs dimensions artisanales, artistiques et économiques.

Entre 2021 et 2022, d’autres candidatures collectives ont été déposées par les États arabes pour un classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO, avec la participation du Maroc, notamment celui du «Palmier dattier, savoirs, savoir-faire, traditions et pratiques» et sur «La calligraphie arabe : connaissances, compétences et pratiques».