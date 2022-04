Maroc-Israël : Un accord pour exempter les détenteurs de passeports diplomatiques de visa

Le Maroc et Israël ont signé un accord visant à exempter de visa les titulaires de passeports diplomatiques et officiels des deux pays, a indiqué jeudi David Govrin, chef du bureau de liaison israélien à Rabat. «J'ai le plaisir de vous informer qu'un accord a été signé entre l'Etat d'Israël et le Royaume du Maroc concernant l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels», a écrit le diplomate israélien sur son compte Twitter. Cet accord «est entré en vigueur à la fin du mois dernier», a-t-il ajouté.

يسعدني أن أخبركم أنه تم توقيع اتفاق بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي. pic.twitter.com/iOj961bHvX — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) April 7, 2022

Le Maroc et Israël ont convenu de normaliser leurs relations diplomatiques en décembre 2020, avec le soutien de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump. Depuis, plusieurs accords ont été signés par les deux pays, dont un accord militaire, le premier entre Tel Aviv et un pays arabe en novembre 2021 et un accord de coopération économique en février dernier.