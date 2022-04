Sahara : Le PP s’allie aux partis de gauche espagnols pour fragiliser le gouvernement Sanchez

La Chambre basse du Parlement espagnol a adopté jeudi la proposition non-contraignante présentée par Unidas-Podemos, la Gauche républicaine catalane et EH Bildu, condamnant le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental.

L’initiative des alliés du Polisario a été approuvée, grâce notamment à l’appui du groupe du Parti Populaire qui a préféré s’allier avec ses adversaires politiques, à savoir l’extrême gauche et les indépendantistes catalans et basques. Un ralliement destiné à fragiliser davantage le PSOE, qui conduit la coalition gouvernementale. Vox et Ciudadanos, les deux autres partis d'opposition de droite, ont préféré s’abstenir. L’opération de vote a donné les résultats suivants : 168 voix pour, 118 contre et 68 abstentions.

Le texte adopté affirme que «la décision adoptée unilatéralement» par le chef du gouvernement Pedro Sanchez de soutenir officiellement le plan marocain d’autonomie «contrevient aux résolutions des Nations unies et au droit international (…) Appuyer la voie proposée par le Maroc, implique de facto l’abandon des bases d'une solution politique mutuellement acceptable, comme en témoignent les résolutions de l'ONU».

La proposition a fait l’impasse sur «l’organisation d’un référendum» et le «droit du peuple sahraoui à l’autodétermination». En revanche, elle a insisté sur «le dialogue, la négociation et l'accord menés de manière constructive et dans le respect du droit international permettront de parvenir à une solution politique juste, réaliste, viable, durable et mutuellement acceptable au Sahara».