France : Nordine Oubaali met fin à sa carrière en boxe

Multiple champion du monde WBC, le boxeur franco-marocain Nordine Oubaali a annoncé la fin de sa carrière sportive, indiquant qu’après avoir défendu son titre à plusieurs reprises, il a pris cette décision «mûrement réfléchie pour n’avoir aucun regret». «Maintenant que je sais ne plus remonter le ring, je peux confier mes doutes et les obstacles par lesquels je suis passé», a-t-il déclaré au Figaro, dans une longue interview où il a expliqué les raisons de sa retraite.

Nordine Oubaali remonte à 2018, année où il a subi un accident oculaire juste avant d'avoir sa chance mondiale. «Les médecins m’ont annoncé que j’avais une diplopie qui engendre une gêne significative dans le regard de face et vers le bas. En fait, j’avais une vision double. Lors de cet accident, j’ai immédiatement pensé que j’allais devoir arrêter la boxe», se rappelle-t-il. «Après plusieurs avis médicaux et experts, on avait toujours autant de mal à trouver l’origine du problème», a-t-il confié, ajoutant que «très peu de personnes ont été informées de cet handicap qui sur le ring pouvait [le] pénaliser durement». «J’ai dû m’entraîner encore plus dur pour réadapter mes réflexes et apprendre à boxer avec un champ de vision différent», ajoute encore le boxeur.

En 2019, Oubaali devient champion du monde WBC. Immédiatement après cette victoire, il se fait opérer, avec l’espoir que la diplopie disparaisse. «Malheureusement, les résultats de l’opération n’ont pas été très concluants et même si j’ai noté une amélioration sur le regard de face où je n’avais plus besoin de pencher la tête pour avoir une vision nette, sur le côté, tout restait flou. De bas en haut également», regrette-t-il. Le boxeur enchaîne avec autre opération, en mai 2020, sans grande amélioration.

Oubaali se fait opérer une nouvelle fois en juin 2021. Son manager le relance sur d’éventuelles possibilités de plan de carrière avec trois combats et un championnat du monde. Il essaye donc de retrouver l’envie et de se remobiliser. Par ailleurs, il se refait opérer encore en décembre 2021. «Côté proposition de combat et concrétisation des contrats, il fallait rester patient. Mais je dois avouer que je n’ai plus la patience et je ne veux plus me sacrifier autant. Donc j’ai dit stop. Je prends la décision de raccrocher les gants», a-t-il encore confié.