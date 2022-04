Diaspo Ramadan : De longues heures de jeûne pour les Marocains de Finlande

Dans les pays scandinaves, le mois de Ramadan se caractérise par de longues heures de jeûne, en particulier pendant l'été, lorsque le soleil ne se couche pas dans certaines régions tout au long de la journée, tandis que dans d'autres, il ne se couche que quelques heures ou minutes.

Bien qu'il existe des fatwas qui permettent aux musulmans de ces pays de passer plus facilement ce mois sacré, certains religieux appellent depuis des années à organiser une conférence internationale visant à trouver une solution doctrinale à la question et à proposer une fatwa complète et unifiée sur les horaires du jeûne.

En Finlande, où vivent environ 70 000 musulmans selon les statistiques, les Marocains établis dans ce pays sont peu nombreux. Parmi eux, le Marocain Youssef Zaitra, qui travaille comme entraîneur à l'Helsinki Football Academy et confie que «l'ambiance du Ramadan» du Maroc lui manque.

Cet immigré marocain, qui a déménagé de Rabat pour vivre à Helsinki en 1999, a ajouté que «les heures de jeûne» en Finlande «sont longues, même si cette année, elles le sont beaucoup moins, par rapport au Ramadan des années précédentes, surtout pendant le mois de juin».

Il a ajouté qu'à cette époque, «l'appel à la prière de Maghrib était à onze heures du soir et l'aube était à une heure du matin», expliquant que si certains musulmans préfèrent respecter les heures de jeûne complètes, d'autres suivent le calendrier des pays arabes les plus proches. «Cette année, ça va mieux. L'appel à la prière du Maghrib est à 20h15 et celui du Fajr à 4h.»

Des Iftars collectifs entre Marocains

Quant à l’ambiance du mois sacré, Youssef Zaitra reconnait l’absence de cette atmosphère en Finlande. «J'essaie de créer cette ambiance à la maison, avec mes enfants et ma femme finlandaise autant que possible», assure-t-il.

«Ma mère m'a envoyé des gâteaux associés au Ramadan, comme Makhraqa, Briwates et Zmita, et je prépare de la harira et du tajine. Ma femme essaie également de créer une atmosphère de Ramadan. Ici, les coutumes marocaines nous manquent. Ramadan au Maroc a un goût particulier, avec notamment les réunions de famille qui nous manquent...» Youssef Zaitra

Pour notre interlocuteur, malgré la faible présence marocaine dans ce pays, ceux-ci tentent de se rencontrer. «Dimanche, nous organiserons un iftar collectif. Il y a des Marocains qui se retrouvent quotidiennement pour rompre leur jeûne. Pour moi, les conditions de travail ne permettre cela», confie-t-il encore. Et de poursuivre : «Quand le Ramadan tombait en janvier ou en décembre, l’appel à la prière du Maghrib était à 15H15 et celui d’Al Fajr à sept heures du matin. Nous avions le temps d'aller à la mosquée et de se rencontrer.».

Youssef Zaitra souligne aussi que la plupart des Finlandais «connaissent certains détails du mois de Ramadan», tandis que certains demandent et posent des questions pour en savoir plus.