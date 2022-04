Pour le président de Melilla, «tout accord est bon» pour une reprise des relations avec le Maroc

Le président de la ville autonome de Melilla a affirmé, cette semaine, que «tout accord est bon» pour rétablir les relations avec le Maroc. Cité par El Faro de Melilla, Eduardo de Castro a abordé «en particulier les petits et moyens commerçants qui connaissent l'asphyxie économique après que le pays voisin a mis fin aux Douanes commerciales à l'été 2018 et plus tard la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus».

De Castro a souligné que s'il n'y a pas de flux de marchandises ou de personnes, il n'y a pas de revenus et donc le PIB de la ville chute. C'est pourquoi il dit que toute solution qui est donnée pour régler la situation «est bonne pour nous».

Lors d'une réunion avec des étudiants en journalisme de l'Université Francisco de Victoria, le président de la ville a expliqué que la première compensation qu'ils attendent de cette normalisation des relations entre les deux pays est que le Maroc «cesse d'exercer une pression économique sur Melilla, laisse passer les marchandises et aussi, d'autre part, mette fin à immigration irrégulière». «Si nous n'obtenons rien de tout cela, c'est une mauvaise affaire», a-t-il dit.

Il a insisté sur le fait que les deux villes autonomes, Ceuta et Melilla, «doivent être protégées et plus encore après que l'Union européenne a déclaré en mai 2021 qu'il s'agissait des frontières sud du continent». Pour cette raison, il estime qu'il est important que le passage des personnes et des biens «soit entièrement contrôlé».

De Castro a ajouté que si le gouvernement espagnol a pris une nouvelle position sur le Sahara, «c'est sur la base d'un objectif qui doit être la normalisation des relations» et les «les objectifs de l'Espagne seront atteints». Le président de Melilla précise même que la position actuelle de l’Espagne «est conforme aux résolutions de l'ONU».