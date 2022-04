Mondial 2022 : Les cinq jeunes qui suscitent des espoirs au Maroc, selon la FIFA

La chance n’a pas souri au Maroc, lors du tirage au sort final de la Coupe du Monde prévue au Qatar, reconnait cette semaine la FIFA. Elle rappelle que le royaume hérite d’un groupe F, avec la Croatie et la Belgique, finalistes et les médaillés de bronze du mondial de la Russie 2018, ainsi que le Canada, qui a terminé en tête des qualifications de la Concacaf, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

Toutefois, «il y a des raisons pour l'optimisme marocain», estime la FIFA, en rappelant que le meilleur des cinq précédentes participations du Maroc à la Coupe du monde a eu lieu à Mexico 1986, lorsqu'ils ont terminé premiers dans la phase de poule difficile avec l'Angleterre, la Pologne et le Portugal pour atteindre les huitièmes de finale.

La FIFA met aussi sous les feux des projecteurs cinq jeunes joueurs suscitant des espoirs au Maroc. En première place, il s’agit d’Azzedine Ounahi, 22 ans, qui a «ravi le stade Mohammed V de Casablanca avec un doublé contre la RD Congo pour sceller la place du Maroc à la Coupe du monde de cette année». «Ounahi est difficile à déposséder et est une vraie menace avec sa précision en passant dans le dernier tiers. Ajoutez à cela son talent pour le tir à distance», ajoute la même source.

Il s’agit aussi d’Abdessamad Ezzalzouli, 20 ans, «talent brut, connu pour sa vitesse sur l'aile et sa capacité à dépasser ses adversaires», ainsi que du défenseur de Barcelone, Chadi Riad, 18 ans, que la FIFA considère comme «l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs basés en Europe».

Il s’agit également d’Imran Louza et Zakaria Aboukhlal, âgés de 22 ans. Le premier «s'est rapidement imposé comme un membre clé de l'équipe de Vahid Halilhodzic», avec sa «polyvalence» et sa «force physique», alors que le deuxième «est l'un des joueurs vers lesquels Halilhodzic s'est constamment tourné, y compris lors de la CAN en janvier». Pour la FIFA, il est un «attaquant imprégné d'une endurance impressionnante et doué qui est calme devant le but et capable d'opérer dans des espaces restreints».