Chariot affine son estimation de gaz pour le puits Anchois au large du Maroc

La société britannique Chariot Oil & Gas a publié, cette semaine, une mise à jour sur ses découvertes au niveau du puits d'évaluation et d'exploration de gaz Anchois-2 dans la licence Lixus au large du Maroc. Un puits foré par le semi-submersible Stena Don, rappelle-t-elle dans un communiqué.

Ainsi, les estimations de la rémunération nette du gaz pour le puits Anchois-2, basées sur une interprétation plus approfondie des données du puits, ont été mises à niveau à environ 150 m par rapport à l’analyse préliminaire annoncée précédemment de plus de 100 m, et ce comparé aux 55 m estimés lors de la première découverte du puits Anchois-1.

L'analyse a confirmé la bonne qualité du gaz sec, avec une teneur en méthane supérieure à 96 %, dans les sept réservoirs de gaz découverts, sans impuretés telles que H2S ou CO2. Cela suggère que le développement nécessitera un traitement minimal du gaz, explique le communiqué de la compagnie. La composition constante du gaz permet potentiellement de traiter toute la production des différents réservoirs via une seule installation de traitement du gaz, ce qui simplifie le développement, ajoute-t-on.

Les études de données de puits continuent d'évaluer les implications pour les ressources en gaz ainsi que l'échelle et l'économie probables du projet, conclut la même source, en rappelant que Chariot détient une participation de 75% et l'exploitation de Lixus, le reste étant détenu par l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).